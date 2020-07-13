Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсий

Лица, признанные инвалидами I, II или III группы и получающие страховые пенсии, не будут считаться застрахованными в целях ОПС.

Соответствующее предложение с поправками в Федеральный закон № 167-ФЗ от 15.12.2001 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР (законопроект № 987438-7).

Цель поправок — вернуть индексацию пенсий работающим инвалидам.

В случае принятия закон вступит в силу со следующего года.

Как отмечается в пояснительной записке, численность работающих инвалидов, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет по предварительной оценке 1 535 тыс. человек или 13,64% от общей численности инвалидов.

Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных им страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2021 году составят 83,5 млрд. рублей.