МТС Банк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ РФ, сообщает ТАСС.

Клиентам банка в мобильном приложении «МТС Деньги» стали доступны мгновенные переводы по номеру телефона в другие банки, подключенные к системе. При переводах на сумму до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. Кроме того, в рамках запуска МТС Банк не будет взимать с клиентов комиссию за перевод суммы свыше 100 тысяч рублей до 1 августа 2020 года.

Минимальная сумма перевода через СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная до 600 тысяч рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц 1,5 млн рублей.

До конца этого года банк запустит пилотные проекты по осуществлению платежей в пользу юридических лиц (C2B), что позволит клиентам рассчитываться за товары и услуги, пополнять лицевые счета МТС с использованием СБП в различных каналах обслуживания клиентов — терминалах самообслуживания МТС Банка, салонах МТС и т. д.