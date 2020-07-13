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ФНС напоминает о сроках представления налоговой отчетности

ФНС на своем сайте напоминает о сроках представления налоговой отчетности, продленных на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Не позднее 15 июля 2020 года необходимо представить налоговую отчетность:

  • по акцизам на нефтяное сырье за март 2020 года.
Не позднее 20 июля 2020 года:

  • по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2020 года;
  • по налогу на игорный бизнес за март 2020 года;
  • по водному налогу за I квартал 2020 года;
  • единую упрощенную налоговую декларацию за I квартал 2020 года.
Не позднее 27 июля 2020 года:

  • по акцизам на алкоголь за март 2020 года;
  • по акцизам на табак за март 2020 года;
  • по акцизам на автомобили и мотоциклы за март 2020 года;
  • по акцизам на нефтепродукты за март 2020 года, а также за октябрь 2019 года и январь 2020 года – для отдельных категорий плательщиков акциза, имеющих соответствующие свидетельства.
Не позднее 28 июля 2020 года:

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  • по налогу на прибыль организаций за I квартал 2020 года, три месяца 2020 года;
  • налоговые расчеты о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах за I квартал 2020 года, три месяца 2020 года;
  • по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья за I квартал 2020 года.
Не позднее 30 июля 2020 года:

  • по упрощенной системе налогообложения (для индивидуальных предпринимателей) за 2019 год.
Не позднее 31 июля 2020 года:

  • по налогу на добычу полезных ископаемых за март 2020 года.

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