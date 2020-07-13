Программа льготной ипотеки закончится 1 ноября

Продление мер государственной поддержки по ипотеке со ставкой 6,5% на долгий срок грозит федеральному бюджету образованием финансовой пирамиды, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
«Эта программа, еще раз повторяю, антикризисная, она закончится 1 ноября. И как таковая она, конечно, не будет, не может являться драйвером долгосрочным развития этого сектора», — сказал Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Он отметил, что распространение программы только на первичный рынок, то есть на вновь построенное жилье — «осознанная позиция правительства». «Конечно, мы исходим из того, что эта мера должна поддержать строительную отрасль, и конечно, она является важным инструментом для реализации в 2020 году планов по вводу жилья, которые зафиксированы у нас в национальных проектах, которые, я думаю, без этой программы мы бы реализовать не смогли», — цитирует Моисеева Интерфакс.