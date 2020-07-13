Таможенные проверки могут возобновить с 1 августа. Вместо 1 января

Минфин предлагает возобновить таможенные проверки с 1 августа. Хотя их отменили до конца 2020 года.

Как пишет «Интерфакс», Минфин мотивирует свое предложение тем, что период нерабочих дней, объявленный главой государства для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, некоторое время назад завершился.

На середину июня Федеральная таможенная служба (ФТС) в общей сложности приостановила 150 выездных проверок. Доначисления по результатам проверок за 5 месяцев текущего года составили 9,4 млрд рублей, тогда как за весь прошлый год этот показатель равнялся 17,2 млрд рублей, а в 2018 году 11,9 млрд рублей.

Это, конечно, далеко не факт, что проверки вернут. Но, видимо, такую возможность рассматривают.