Усилили гарантии по выплате выходного пособия уволенным по ликвидации

Опубликован Федеральный закон № 210-ФЗ от 13.07.2020 с поправками в ТК, изменяющими порядок предоставления работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации, гарантии по сохранению за ним среднего месячного заработка за период трудоустройства.

Напомним, причиной внесения этих поправок послужило Постановление Конституционного суда № 45-П от 19.12.2018.

Речь идет о такой ситуации:

кто-то из работников уволен по ликвидации под самый занавес деятельности. В то время как все остальные коллеги успевают получить положенные им выплаты, этот сотрудник-«последыш» успевает получить только пособие за 1-ый месяц. Когда он намеревается обратиться к бывшему работодателю за следующей выплатой, того уже и след простыл. За это время фирму успевают исключить из ЕГРЮЛ. Требовать выплаты становится не с кого.

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Федеральным законом предусматривается право работодателя взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства выплатить такому работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка (работнику, уволенному из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — в размере пятикратного среднего месячного заработка).

Устанавливается требование о том, что выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) указанной единовременной компенсации в любом случае должна быть произведена до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством.

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок обращения работника к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства.

Также принят еще один закон — № 203-ФЗ от 13.07.2020 , который предусматривает, что в заявлении о госрегистрации в связи с ликвидацией юрлица должно содержаться подтверждение того, что все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для работников, увольняемых в связи с ликвидацией, произведены.

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Таким образом ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками.