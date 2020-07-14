Минфин ужесточит политику в нефтяной отрасли. Налог на добавленный доход не удался

Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей.

Будет увеличен коэффициент НДПИ, включенного в платеж для пользователей НДД. Его уровень вырастет в полтора раза, такое повышение будет действовать до конца 2023 года. С 1 января 2024 года его понизят до 1. Такой механизм, однако, будет применяться не ко всем месторождениям, подпадающим под НДД, а только к «средне новым» (части первой и второй групп). Об этом говорится в законопроекте, предусматривающем корректировку режима НДД в Налоговом кодексе.

Как пояснил «Известиям» близкий к правительству источник, индексация вводится прежде всего для тех компаний, которые до перехода на НДД пользовались льготой по НДПИ, а после перевода месторождений на новый режим получили еще дополнительные преференции. В целом пересмотр параметров налогов будет балансировать отрасль, поскольку на некоторых участках налог на добычу полезных ископаемых остается пониженным.

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Другая важная часть корректировок режима НДД — ограничение нефтегазовых компаний в признании расходов для расчета налоговой базы. В зависимости от месторождения им позволено уменьшать доходы на сумму как текущих, так и исторических убытков (понесенных с 2007 года). Кроме этого, предыдущие потери разрешено переносить на будущее, причем с повышающим их сумму коэффициентом: так называемым коэффициентом индексации убытка (КИУ) — 1,163. Например, если в 2019 году используется убыток, полученный в 2016 году, то сумма недостачи будет увеличена на КИУ в третьей степени.

Минфин предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более чем на 50, а коэффициент индексации сократить с 1,163 до 1,07.

В середине июня замглавы Минфина Алексей Сазанов, курирующий налогообложение энергетической отрасли, в интервью агентству Reuters оценил выпадающие доходы от введения режима НДД в 213 млрд рублей.

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Появление нового налога в его нынешнем виде он назвал своей самой большой ошибкой в карьере.

По словам Алексея Сазанова, Минфин намерен скорректировать законодательство таким образом, чтобы исключить выпадающие доходы в будущем и компенсировать потери.