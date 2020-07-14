Люди не будут терять деньги на пенсионном счете, если их накопления незаконно перевели в НПФ. Примут закон

Согласно Федеральному закону от 24.06.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Федеральному закону от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» при досрочном переходе застрахованного лица к другому страховщику, средства пенсионных накоплений передаются без учета результата их инвестирования.

Удержанная сумма (результат инвестирования) направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) предыдущего страховщика.

Вместе с тем, если впоследствии договор об обязательном пенсионном страховании будет признан судом недействительным с соответствующим возвратом средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику, для полного восстановления прав застрахованных лиц было бы целесообразным вернуть и учесть на пенсионном счете накопительной пенсии (ИЛС) застрахованного лица также инвестиционный доход, изъятый при досрочном переходе застрахованного лица к новому страховщику и зачисленный ранее в РОПС предыдущего страховщика.

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Но упс... Нормативными правовыми актамииз РОПС удержанного в связи с досрочным переходом лица инвестиционного дохода в качестве последствия признания договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

В целях защиты прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений требуется внести изменения в Федеральные законы № 75-ФЗ и № 111-ФЗ, устанавливающие обязанность страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления граждан по признанному судом недействительному договору по обязательному пенсионному страхованию, восстанавливать (из РОПС) на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Соответствующие поправки в вышеназванные законы намерен разработать Минтруд. Уведомление опубликовано на федеральном портале.