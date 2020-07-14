Правила формирования целевого капитала НКО изменят

Некоммерческим организациям расширят возможности работы с целевым капиталом, чтобы повысить их финансовую устойчивость. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 14 июля, пишет «Парламентская газета».

Целевой капитал — один из механизмов обеспечения финансовой устойчивости некоторых видов некоммерческих предприятий: благотворители жертвуют капитал, он переходит в доверительное управление, а полученный доход идёт на финансирование деятельности НКО.

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Законопроект предлагает распространить на все НКО право использования публичного сбора денежных средств для формирования целевого капитала. Также документ предлагает изменить положения о неиспользуемом НКО доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Размер использованного дохода должен быть не менее 25 процентов за три года подряд. Сейчас действует норма, согласно которой размер неиспользованного дохода не может быть более 50 процентов такого дохода за два года подряд.

Разработанные кабмином изменения будут относить пожертвования на формирование целевого капитала именно к благотворительной деятельности. Также поправки дадут возможность благотворительным организациям принимать пожертвования в виде ценных бумаг. Кроме того, предлагается ввести более гибкий механизм управления целевым капиталом.

Сегодня в России насчитывается порядка 218 фондов целевого капитала. Преимущественно они работают в интересах высших учебных заведений.