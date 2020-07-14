Клиенты Сбербанка смогут оформить кредит прямо на кассе магазина

Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, который можно будет оформить на кассе магазина. Сервис уже доступен более чем в тысяче российских магазинах.

«Сервис „Покупай со Сбербанком“ расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займет не более пяти минут. Ранее товары в кредит через сервис „Покупай со Сбербанком“ можно было приобрести только онлайн», — цитирует сообщение пресс-службы банка ТАСС.

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Чтобы оформить кредит на кассе магазина, необходимо сообщить о своем желании на кассе, которая подключена к сервису «Покупай со Сбербанком». Для оформления кредита потребуется банковская карта Сбербанка. Покупателю необходимо ввести ПИН-код в платежном терминале для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи.

Как уточнили в банке, для получения такого кредита не потребуется заполнять бумажный договор, а также предъявлять какие-либо документы. При этом данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам.

В Сбербанке также подчеркнули, что новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Сейчас он доступен более чем в 1100 магазинах по всей стране, при этом сервис расширяет свою партнерскую сеть и подключает новых партнеров.