Теперь в санаториях и на курортах справка об отсутствии COVID не нужна. И достаточно трехдневной справки об отсутствии контактов

Минздрав РФ внес поправки в приказ №198н о правилах работы и приема гостей санаториями РФ, теперь здравницам разрешили принимать туристов без справок об отсутствии коронавируса.

«Абзац четвертый (прием в медицинские и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение <...>, осуществляется на основании результатов лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, полученных не позднее чем за два календарных дня до даты отъезда) признать утратившим силу», — говорится в приказе.

Также достаточно справки об отсутствии контактов с заболевшими, выданная за 3 дня до поездки (ранее за 14 дней).

По материалам «ТАСС».