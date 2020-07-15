В Госдуме предлагают платить гражданам, если те найдут просрочку в магазине

В Госдуме предлагают выплачивать гражданам, нашедшим просроченную продукцию в магазине, половину штрафа, налагаемого на магазин.

С такой инициативой выступил депутат Власов. В данный момент, гражданин может рассчитывать только на компенсацию морального вреда, назначаемую судом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения на половину его суммы», — написано в его обращении.

Штраф, налагаемый на магазин, может составить от 20 до 30 тыс. рублей. По мнению парламентария, это повысит общественный контроль за правонарушениями.

По материалам «RT».