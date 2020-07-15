Крупные торговые сайты-агрегаторы обязали принимать карты «Мир»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате инструменты национальной системы платежных карт (НСПК) — карты «Мир».

В настоящее время законом «О защите прав потребителей» предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, выручка которых от реализации товара превышает 40 млн рублей. Законопроект обязывает с 1 ноября 2020 года владельцев агрегаторов (в случае использования ими в своей деятельности наличных расчетов с потребителем) обеспечивать для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием карты «Мир», либо наличными деньгами по выбору потребителя.

При этом планируется поэтапное снижение порога выручки, пишет ТАСС. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей с 1 июля 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией, используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве приведут к тому, что подобные участники будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель, что сократит объем теневого рынка и уменьшит количество контрафактной продукции, считают в правительстве.