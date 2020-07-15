Как оплачивать больничный, переходящий с марта на апрель: ФСС поменял свое мнение

Часть больничного, приходящаяся на март, оплачивается по старым правилам, а часть — с 1 апреля 2020 — по новым правилам.

Такие разъяснения дает Московское отделение ФСС в письме № 14-15/7710-1882л от 09.07.2020.

Напомним, в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 установлен временный порядок исчисления пособия по временной нетрудоспособности по страховым случаям приходящимся на период с 01.04.2020 по 31.12.2020.

Согласно этим правилам размер больничных за месяц не может быть меньше МРОТ (при полной ставке).

Добавим, ранее ФСС разъяснял, что новый порядок применим лишь к страховым случаям, наступившим в период с 01.04.2020. Однако, как видим, сейчас мнение ФСС поменялось.