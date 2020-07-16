ФНС запустила сервис для получения новой субсидии на профилактику коронавируса

Федеральная налоговая служба запустила сервис для подачи заявлений на получение субсидий предприятиями пострадавших отраслей на профилактику коронавируса.
С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19.
Новая субсидия 15 000 и 6500 руб. из-за коронавируса: кому и как будут давать.
Основные условия получения субсидии:
- заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;
- заявитель — субъект МСП работает в отрасли, которая требует поддержки для проведения мероприятий по профилактике COVID-19. На субсидию также могут рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года должны быть включены в соответствующий федеральный перечень;
- заявитель - социально ориентированная НКО по состоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр пострадавших НКО или реестр социально ориентированных НКО;
- заявитель-организация не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
- заявитель-ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в качестве ИП, не снят с учета в налоговых органах;
- заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не имеет задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб;
- заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за май 2020 года.
На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.