ФНС запустила сервис для получения новой субсидии на профилактику коронавируса

Федеральная налоговая служба запустила сервис для подачи заявлений на получение субсидий предприятиями пострадавших отраслей на профилактику коронавируса.

С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19.

Новая субсидия 15 000 и 6500 руб. из-за коронавируса: кому и как будут давать.

Основные условия получения субсидии:

заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;

заявитель — субъект МСП работает в отрасли, которая требует поддержки для проведения мероприятий по профилактике COVID-19. На субсидию также могут рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года должны быть включены в соответствующий федеральный перечень;

заявитель - социально ориентированная НКО по состоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр пострадавших НКО или реестр социально ориентированных НКО;

заявитель-организация не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

заявитель-ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в качестве ИП, не снят с учета в налоговых органах;

заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не имеет задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб;

заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за май 2020 года.

На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.