Международные соглашения по налогам будут пересмотрены

Президент Владимир Путин принял решение о пересмотре международных налоговых соглашений. Если раньше ставки составляли 0%, 5%, 10%, теперь же речь идет о 15%.

Что думают об этом эксперты?

«Любое соглашение должно быть выгодно обеим сторонам. Однако многие соглашения не приносили России должного дохода. Поэтому хотя решение о пересмотре некоторым кажется неожиданным, оно имело логичные и понятные предпосылки. Возьмем в качестве примера кипрское соглашение. Когда доходы перераспределялись из России на Кипр, бюджет получал доход по пониженной ставке. В то же время когда шел переток доходов с Кипра в Россию, то Кипр ничего не терял, там просто нет налогового источника. Да и масштабы перетока из России на Кипр в разы больше», — прокомментировала партнер в международной консалтинговой компании EY Марина Белякова.

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Иностранные инвесторы — в ожидании. Хотя о пересмотре соглашений с такими ключевыми странами-партнерами, как США, Франция, Германия, Китай, не объявлено, инициатива может затронуть и таких инвесторов. Дело в том, что многие крупнейшие международные компании входят в российские проекты не напрямую, а через инвестиционные платформы в Люксембурге, Нидерландах, на Кипре.

Наше налоговое законодательство дает возможность применить налоговое соглашение не непосредственным получателем дохода, а страной конечного бенефициара. Это важная и позитивная возможность, отметила Марина Белякова:

«Чтобы она работала в полную силу, чтобы иностранные инвесторы могли воспользоваться самыми низкими ставками соглашения, нужна поправка, которая приравняет косвенное участие к прямому. Сейчас открыт вопрос, каким образом эти поправки вносить, то ли через национальное законодательство, то ли путем пересмотра налоговых соглашений. Хотелось бы верить, что эти изменения будут проработаны и вступят в силу».

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Эксперты считают, что оптимальное решение — это перевод иностранного бизнеса в Россию. И тут есть два варианта.

Первый — это редомициляция, когда компания переходит в специальные административные районы и полностью и в налоговом, и юридическом смыслах становится российской.

Второй вариант — это гибридная структура, когда иностранная компания в корпоративном смысле остается иностранной, сохраняет свои корпоративные атрибуты иностранного государства, при этом становится российским налоговым резидентом, то есть платит налоги так же, как обычные российские компании.