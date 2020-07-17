Утверждены новые правила учета сведений по персонифицированному учету в ПФР

Минтруд разработал новую инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах. Прежняя инструкция, утвержденная в 2016 г., применяться не будет.

Новая инструкция потребовалась из-за изменений в законодательстве. В частности, законом № 48-ФЗ, в частности, понятие «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменено на понятие «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета», введено понятие «зарегистрированные лица».

Кроме того, из-за появления электронных трудовых книжек, с 2020 г. страхователи должны представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников. Появилась новая составная часть индивидуального лицевого счета — раздел «сведения о трудовой деятельности».

Приказ Минтруда от 22.04.2020 № 211н зарегистрирован в Минюсте 15 июля и опубликован на сайте нормативных документов.