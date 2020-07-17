Mastercard изменит правила конвертации по картам в долларах и евро

Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции.

Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам, пишет РБК.

Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, чем он предполагал заранее, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

По правилам Visa конвертация валют происходит на дату процессирования (processing date), т.е. дату приема Visa клиринговой записи. Сама конвертация может производиться либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением.

Согласно стандартам платежной системы «Мир», по трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации; при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками — по курсу, установленному на операционный день обработки клиринга.