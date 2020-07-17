Эксперт сообщает, что все регионы прошли пик коронавируса

О прохождении в стране пика коронавируса всеми регионами сообщает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Его слова передают «РИА Новости».
«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал он.
Также он отметил, в каких регионах и как обстоят дела.
«К регионам с пока еще сложной ситуацией следует отнести Оренбургскую область, Коми, Севастополь, Орловскую область, Мурманскую область, Самарскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым, Сахалинскую область, Курганскую область и Алтайский край», — сказал Тавадян.
Москва находится в «желтой» группе, то есть в группе с медленным снижением.