Клерк.Ру

Впервые с апреля выявлено меньше шести тысяч заболевших за сутки

В России впервые с апреля выявили меньше шести тысяч случаев заболевания. Выписаны 3258 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 940 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1 556 случаев (26,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 777 486 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 427 человек.

Выздоровевших за все время 553 602 человек.

Источник Стопкоронавирус.рф.

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