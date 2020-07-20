Впервые с апреля выявлено меньше шести тысяч заболевших за сутки

В России впервые с апреля выявили меньше шести тысяч случаев заболевания. Выписаны 3258 человек.
За последние сутки в России выявлено 5 940 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1 556 случаев (26,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 777 486 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 427 человек.
Выздоровевших за все время 553 602 человек.
Источник Стопкоронавирус.рф.