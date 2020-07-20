ООО откажут в ликвидации при нарушении сроков

Общество с ограниченной ответственностью может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. При этом срок его ликвидации не может превышать один год, напоминает ФНС на своем сайте.

Если ликвидация компании не может быть завершена в указанный срок, он может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

Участники компании могут принять решение о ее ликвидации в более ранний срок, например, в течение шести месяцев и зафиксировать срок в этом решении.

Если же документы на ликвидацию организации подаются в регистрирующий орган за пределами этого срока, и у компании нет доказательств его продления в судебном порядке, то это нарушает процедуру ликвидации ООО и является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации общества.