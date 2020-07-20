Курсы валют на завтра. Доллар плюс 25 коп., евро плюс 71 коп.

Да я понимаю, страсти накалились, бывает)
Вклады снижают вслед за ставкой ЦБ, а почему кредиты всё под 18 - 20% выдают ......
Мы сделали в феврале и в конце года ещё будем делать
Это в каком смысле? Очень даже принесут. Во первых инвалид не значит нефертильный (стерильный). В...
ладно- ладно.... последняя фраза была резковата..... слово "эгоист" из него исключаем.... к тому ...
Интересно, откажут они в закрытии. Так и будет компания в ЕГРЮЛ висеть, пока сами налоговики не и...
Инвалиды, знаете ли, тоже никакой пользы не принесут, а эгоистов одинаково много среди всех катег...
То ли ещё будет, когда на эти минимальный проценты по вкладам, ещё и налог в 13 процентов эти Рос...
У меня стаж выскооплачиваемым специалистом больше 20 лет, периодически на двух работах. И у мужа ...
Это потеря времени, вам так не кажется? Ходить пробовать каждый раз, никакой жизни не хватит. Ещё...
я могу согласиться и на черную з/п, что до сих пор у некоторых практикуется и поверьте мне работо...
в общем этим должен заниматься юрист и точка! лично я 5 лет назад сказала об этом своего директор...
Вы ошибатесь насчет профана. Он много лет сидит в Госдуме. Знаменит своими высказываниями на тему...
Очередной бред от очередного профана. Когда только их штрафовать начнут?...
Ирина, заявление о распределении особенно актуальны по квартирам, купленные до 2014 года. После 2...
Согласны с вами, что можно и самостоятельно. Но зачастую упускаются возможности возврата дополнит...
какой толк делать сверки, если они опять при очередном обмене загрузят старые данные...
)))))) Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой намного дороже. Надо запомнить! в копилку....
Писали в налоговую запрос на сверку еще в феврале! Ни ответа, ни привета. Звонить буду....
Я дважды направляла письмо-запрос в ИФНС по поводу сверки, в ответ - тишина. И никак в толк не во...
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Мы подали заявление на сверку, по пунктам расписала что числится, что нет, документы основания пр...
когда уже угомонят банки с этими сверхкомиссиями по ФЗ115?? не пора ли за это дело конкретно г-же...
А принятый к вычету НДС восстанавливать надо в этом случае (пропорционально остаточной стоимости)...
Некто Ульянов про этот развал писал, когда не только телевизоров, но и радиовещания-то не было. ...
Никогда не знаешь, что придет в голову этим пчелам. Правоохранительные органы работают так, что п...
Первая история, вторая. А у меня третья есть. Единственное , что я принял от аутсорса в порядке -...
Сколько раз были склоки из за этих двух недель отработки. Я конечно понимаю, если сотрудник нашёл...
Да нет, речь не о том, о чем вы пишете. От слова совсем. А как раз о том, о чем написала я - о мо...
Кто ждал? Те, кто подделывал документы для получения субсидии? Так мошенникам всегда надо чего-ни...
Я тоже не поняла, что прикольного. Условия не сокращать никогда работников в постановлении о субс...
Что там прикольного? Будут вынуждены - будут сокращать.
Ситуация конечно не из приятных.
Так надо сначала сделать сверку, если не делали раньше, а потом отслеживать. Может у вас числится...