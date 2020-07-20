Клерк.Ру

Курсы валют на завтра. Доллар плюс 25 коп., евро плюс 71 коп.

ЦБ выложил курсы валют на завтра. Доллар превысил значение на 25 копеек, а евро — на 71 копейку.

В итоге, доллар будет завтра стоить 71 рубль 96 копеек, а евро перешел отметку в 82 рубля, и будет стоить 82 рубля 39 копеек.

Интересно, куда дальше?

кусы

Кстати, ЦБ заговорил о дальнейшем снижении ключевой ставки.

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