Навальный объявил о закрытии ФБК

Политик Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда по борьбе с коррупцией.

«В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли» — пишет Навальный.

Вся причина — в колоссальных штрафах, которые теперь висят на политике в пользу бизнесмена Пригожина.

Как пишет оппозиционер, «Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать».

Видимо, будут работать через других людей и другие организации.