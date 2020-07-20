Реальные располагаемые доходы снизились за три месяца на 8%

я думаю не умерла бы, ни таких она видели и ни таких на место ставила. Уж халявщиков точно не люб...
я так погляжу нормальных доводов по пунктам так и не накопилось? Только домыслы и оскорбления?Отк...
Не пользуюсь автоплатежами. Мне не трудно нажать раз в месяц пару кнопок. За одним быть в курсе с...
Плисецкая никогда в жизни бы не позволила даже помыслить так, как вы пишете. От стыда бы умерла. ...
Вы может уже перестанете считать деньги в чужих карманах? Вы не знаете, сколько человек зарабатыв...
Но нельзя судить обо всех людях в стране, потому что вы знаете, что в ней встречаются бомжи. А у ...
Вы вообще о чем, не-уважаемая? Вы с голосом в голове дискутируете?Это откуда Вы взяли? Цитату мою...
вы меня не понимаете, я вам говорю, что вы и на это не заработали, а вы еще выше хотите.))) ...
Для того, чтобы знать о существовании бомжей не обязательно прожить с ними год в подвале. ...
вы совсем ку-ку мадам, читая это у меня ощущение, что вы бредите. Эгоистка это ВЫ.А вы думаете ср...
На "понятия" перешли? )) Мне начать бояться или можно просто посмеяться над таким эмоциональным в...
Наблюдения зависят от круга общения. В первую очередь.
Заканчивайте "брызгать слюной". Не комментарии, от "тебя" (да, да, я не ошибаюсь, именно "ТЕБЯ"),...
это был сарказм с моей стороны
Я не оскорбляю, а описываю свои наблюдения. И не вам указывать, что мне делать, а что нет ). Бухг...
Сколько споров ни о чем... Сколько выплеснутого негатива, по сути, по отношению к таким же, как и...
"...дали слеЖующий комментарий...":)
Неправда.И призыв к публике тут: перестаньте уже оскорблять многодетных. Среди бухгалтеров таких ...
В откровениях написано, что антихрист будет править 3,5 года и тогда нельзя будет ни торговать ни...
Молодец! Нужны примеры будут, обращайтесь)
Многодетные лечить будут?) Страшно становится от таких прогнозов. Работящих многодетных семей еди...
как давно считали налоговики, раз вы начали-вы и заканчивайте. В том то и дело налоговая ранее ни...
Чем хуже выявление, тем симпатичней результат...Лучше поинтересуйтесь, сколько в вашей местности ...
Хм... Я наивно полагал, что срок предоставления субсидии (период распространения коронавирусной и...
Вы не можете этого посчитать здесь и сейчас. Потому что отдача будет в будущем.А оскорбления пост...
так у них было жилье рядом с работой отца, что не так? должны были квартиру в столице дать, чтоб ...
Когда население начнут маркировать? Или хотя бы новорождённых?...
Армия? Для поддержки царя батюшки создавалось и создается, испокон веков такое. Всё по подобию, и...
Вы зачем мои слова перевираете? Я назвала одну из общественный функций для инвалидов, а не людей ...
Вы сейчас нездоровых людей назвали фоном для общества? И вы собой довольны при этом? У меня нет с...
Да я понимаю, страсти накалились, бывает)
Вклады снижают вслед за ставкой ЦБ, а почему кредиты всё под 18 - 20% выдают ......
Мы сделали в феврале и в конце года ещё будем делать
Это в каком смысле? Очень даже принесут. Во первых инвалид не значит нефертильный (стерильный). В...
ладно- ладно.... последняя фраза была резковата..... слово "эгоист" из него исключаем.... к тому ...
Интересно, откажут они в закрытии. Так и будет компания в ЕГРЮЛ висеть, пока сами налоговики не и...