Значительно (с 75 % до 3 %) уменьшены штрафы для экспортеров

Подписан Федеральный закон № 218-ФЗ от 20.07.2020 о либерализации ответственности за невозврат валютной выручки.
Целью закона является смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при осуществлении внешнеторговой деятельности. В частности, им предоставляется дополнительная возможность для урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций, отметили в Минфине.
Закон включает три основные новации.
1. Снижение пороговых сумм штрафов за невозврат валютной выручки и дифференциация их размеров. Сейчас такой штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей может составлять от 75% до 100% от незачисленной на счет банка суммы. Закон снижает его размер:
2. Применение более мягких мер ответственности к резидентам, включенным в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности:
- до 3-10% — по внешнеторговым договорам в рублях;
- до 5-30% — по аналогичным договорам в валюте.
3. Исключение административной ответственности резидентов за несвоевременное представление форм учета и отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам, если задержка представления составит менее 90 дней.
- за нерепатриацию экспортной выручки в рублях и в иностранной валюте — предупреждение или штраф в размере от 3% до 5%;
- за невозврат аванса по импорту в рублях и в иностранной валюте — штраф в размере от 3% до 5%.
Более того, законом предусмотрено полное освобождение участники ВЭД от мер ответственности в ряде случаев:
- если резидент перевел экспортную выручку на счет в уполномоченном банке не позднее 45 дней со дня зачисления денежных средств на зарубежный счет резидента;
- если сумма внешнеторгового контракта резидента не превышает 200 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
- если срок нерепатриации резидентом денежных средств не превысил 45 дней со дня окончания срока, установленного во внешнеторговом контракте.