Значительно (с 75 % до 3 %) уменьшены штрафы для экспортеров

Подписан Федеральный закон № 218-ФЗ от 20.07.2020 о либерализации ответственности за невозврат валютной выручки.

Целью закона является смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при осуществлении внешнеторговой деятельности. В частности, им предоставляется дополнительная возможность для урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций, отметили в Минфине.

Закон включает три основные новации.

1. Снижение пороговых сумм штрафов за невозврат валютной выручки и дифференциация их размеров. Сейчас такой штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей может составлять от 75% до 100% от незачисленной на счет банка суммы. Закон снижает его размер:

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до 3-10% — по внешнеторговым договорам в рублях;

по внешнеторговым договорам до 5-30% — по аналогичным договорам в валюте.

2. Применение более мягких мер ответственности к резидентам, включенным в

за нерепатриацию экспортной выручки в рублях и в иностранной валюте — предупреждение или штраф в размере от 3% до 5%;

за невозврат аванса по импорту в рублях и в иностранной валюте — штраф в размере от 3% до 5%.

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3. Исключение административной ответственности резидентов за несвоевременное представление форм учета и отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам, если задержка представления составит

Более того, законом предусмотрено полное освобождение участники ВЭД от мер ответственности в ряде случаев: