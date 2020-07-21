Ликвидировать фирму до окончания таможенной камералки не получится

Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса не может быть представлено в регистрирующий орган ранее срока завершения в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, таможенной проверки.

Причем если раньше речь шла исключительно о выездной проверке, то теперь имеются в виду и камеральные проверки.

Поправки внесены в статью 20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Соответствующий Федеральный закон № 229-ФЗ от 20.07.2020 опубликован накануне вечером.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, что обусловлено необходимостью доработки программного обеспечения ФТС и ФНС, направленного на реализацию требований, предусмотренных вышеизложенными изменениями.