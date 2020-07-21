Депутаты подсчитали, что ПФР задолжал пенсионерам 1,4 трлн. рублей. Новый проект исправит ситуацию

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 992541-7, который меняет порядок индексации пенсий.

Будет установлено, что размер пенсий (всех видов), в том числе в отношении работающих пенсионеров индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год.

Причем это правило будет введено задним числом — с 2016 года.

Настоящий проект направлен на реализацию положения Конституции РФ об осуществлении индексации пенсий не реже одного раза в год, отмечают его авторы, депутаты от «Справедливой России».

Депутаты намерены устранить две социальных несправедливости:

1) Вернуть индексацию работающим пенсионерам

2) Увеличить процент индексации, если она была ниже инфляции.

Например, такая ситуация была в 2016 году по итогам 2015 года. Тогда пенсии проиндексировали на 4%, а индекс потребительских цен составил 12,9 %.

Принятие этого законопроекта потребует дополнительных расходов за счет бюджета ПФР в размере 1 386 200 000 000 рублей. Именно столько задолжал фонд пенсионерам, подсчитали депутаты.