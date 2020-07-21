Путин определил цели страны на ближайшие 10 лет

VikaV2193 К большому сожалению, это высказывание не имеет под собой никакой реальной базы. С какой целью В... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Бесконечная "помощь" к халяве, которая не ведет ни к чему хорошему. Я согласна с ниже приведенным... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Вы когда-нибудь работали руководителем? Руководитель организации платит не за позы и закидывания... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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бух2007 Так само понятие нерабочих дней не соответствует ТК. Президент запустил эту череду несоответствий... Как рассчитать отпускные с учётом периода нерабочих дней в пандемию

Evgeniya19 Я ссылку указала, сайт администрации СПб- на 01.06.20 г. "Об этом сообщил сегодня губернатор Алек... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Это Вы как определили? Может у Натальи самые крутые гены, надо бы попристальней присмотреться к э... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 В данном случае другие люди за то, что бы помогать многодетным.... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Самы крутые гены, это те которые остануться. Бездетные создают морально этический фон и материаль... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина а другие люди кому помогают и кому помогли и на, что они ориентируются? урвать от общего пирога (... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина завидноооо, нет не завидно, наглость бесить, особенно ваша. У вас установки типичной халявщицы, ч... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Можно все это сделать за деньги, например, и не жаловаться, что все за за просто так. Потом нанят... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Простите, а что в моей фразе (эгоистов я потом из нее убрала :) ) вы считаете хамством? Это биоло... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Вы так и не ответили на мой вопрос. Если способности у детей в целом одинаковые и распределения ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 В стране проблем нет? Почему пенсионеров не вывести из их нищенского состояния? Они свой ресурс в... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Для справедливости, яжматери случаются при разном количестве детей, и с одним тоже. Пример про ва... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr У вас только многодетные яжматери? По моей практике состояние "мне все должны" не зависит от фина... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Так и мне никто ни разу не ответил - куда надо распределить деньги из бюджета, которые идут на ль... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 В РФ есть варианты поддержки детей, которые показывают результаты в обучении или творчестве. Но э... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr А часть тех, у кого мало детей не стали рожать, чтобы не портить фигуру или "пожить для себя, а о... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Приятно почитать хорошего, доброго человека..... Я вот постеснялась писать о личных комплексах, м... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Почему вы считаете, что я этого не заработала? Вы знаете размер моей зарплаты? Сколько налогов я ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Да, я делала работу другого сотрудника, которая не оплачивалась. Яжмать отсутствует, а отчетный п... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr То есть вы вполне осознанно подтверждаете тот факт, что способности у детей одинаковые. Просто ча... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух В своем глазу бревна не видно..По количеству времени, проводимому на форуме вопрос возник- вы на ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Знаете, подвела я тут итоги всего этого безобразного спора на свежую голову.... И подумала, что о... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух Кем ваши дети будут? вот им вымирание и желайте. Идентичность детей и родителей 80%. *Замечательн... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr и что ей мешало потом плакать по ночам из-за последствий этого аборта? А я считаю, что она всю жи... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос