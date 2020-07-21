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Путин определил цели страны на ближайшие 10 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

Национальные цели развития России на период до 2030 года:

  • сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
  • возможности для самореализации и развития талантов;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
  • цифровая трансформация.
Целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»:

  • обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;
  • повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
  • снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
  • увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;
б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»:

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  • вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
  • формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
  • обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
  • создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
  • увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;
  • увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;
в) в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

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  • улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год;
  • улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;
  • создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
  • снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
  • ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое;
г) в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

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  • обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
  • обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
  • реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
  • реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
  • увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек;
д) в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:

  • достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
  • увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
  • рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов;
  • увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
Правительство должно составить единый план по достижению этих целей и представить Совету при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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