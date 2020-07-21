Штраф Норникеля в 148 млрд рублей заберут в федеральный бюджет

Госдума поспешно приняла поправки в Бюджетный кодекс, изменяющие правила зачисления платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, а так же платежей уплачиваемых при добровольном возмещении вреда по этим объектам.

Спешность понятна — Норильскому никелю придется уплатить штраф в размере 148 млрд рублей за утечку нефтепродуктов. По действующему сейчас законодательству все деньги должны были поступить в бюджет Красноярского края.

Однако власти не захотели отдавать такую крупную сумму региону. Поэтому в Бюджетный кодекс внесены изменения, согласно которым за вред водным объектам, находящимся в федеральной собственности, надо уплачивать санкции в федеральный же бюджет. Если вред нанесен водному объекту, находящемуся в собственности субъекта РФ или муниципального образования, платежи идут в бюджет соответствующего субъекта РФ или муниципального образования.

Чтобы сгладить возмущение представителей Красноярского края, Госдума приняла постановление, где зафиксировала требования и контроль за целевым расходованием средств на возмещение экологического вреда в Норильске. Правительству РФ предлагается рассмотреть возможность использования средств, которые поступят в бюджет РФ в качестве возмещения от «Норильского никеля» за разлив топлива в Норильске, на ликвидацию его последствий.

Заметим, что такое предложение не обязательно к исполнению правительством.