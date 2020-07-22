Госдума призвала поддержать всех субъектов МСП, а не только пострадавшие отрасли

Депутаты Госдумы разделяют мнение Счетной палаты РФ о необходимости распространения мер государственной поддержки на все субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на 1 марта, а не только на компании из пострадавших отраслей.

Об этом говорится в постановлении Госдумы, которое принято во вторник, сообщил ТАСС.

В документе говорится, что Госдума обращает внимание Минэкономразвития на то, что «из-за применяемых в настоящее время критериев определения организаций, претендующих на получение государственной поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сужается круг потенциальных получателей такой поддержки». Вследствие этого, как отмечается в документе, многие субъекты малого и среднего предпринимательства, фактически пострадавшие в условиях изменившейся экономической ситуации, не могут претендовать на получение соответствующей поддержки.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.