Смягчены санкции за нарушения валютного законодательства

Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий санкции за нарушения валютного законодательства, сообщается на сайте ФНС.

Так, с 31 июля 2020 года для участников ВЭД за впервые совершенное правонарушение, касающееся нерепатриации иностранной валюты, предусмотрено предупреждение или штраф от 5 до 30 % непоступивших средств. Для профучастников ВЭД – это предупреждение или штраф от 3 до 5 %.

Резидент больше не привлекается к административной ответственности по ч. 1 и 4 ст. 15.25 КоАП, если причитающиеся ему по внешнеторговому договору средства в установленный срок были зачислены на зарубежный счет и в течение 45 дней с этой даты переведены им на свой счет в уполномоченном банке.

Также ответственность не применяется к резиденту, если он исполнил обязанность по репатриации средств не позднее 45 дней от установленного внешнеторговым договором срока.

Полностью отменяется административная ответственность за неисполнение обязанности по репатриации в части экспорта, если сумма обязательств по договору не превышает 200 тыс. руб.

Кроме того, ответственность за несоблюдение установленных сроков представления форм учета и отчетности, а также подтверждающих документов и информации по валютным операциям наступает, только если они представлены в уполномоченный банк по истечении 90 дней после установленного срока.