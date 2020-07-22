Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В Мосгордуме решили, что доход председателя в 2 млрд руб. — это норм 😬

Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не нашла нарушений в декларации спикера столичного законодательного органа.

Речь идет о задекларированном доходе почти в 2 млрд руб.

«В нашу комиссию поступили обращения депутатов Мосгордумы Михаила Тимонова, Евгения Ступина, Павла Тарасова, а также обращение от некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“. Депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению, поскольку некоммерческая организация „Фонд борьбы с коррупцией“ (ФБК) не является надлежащим субъектом; требование депутата Тарасова касается архивных сведений за 2018 год; требование депутата Ступина направлено на получение подтверждающих доходы документов, предоставление которых законодательством не предусмотрено; требование депутата Тимонова касается предоставления сведений, содержащих персональные данные, распространение которых возможно только с согласия субъекта персональных данных», — пояснил зампредседателя Степан Орлов, чьи слова приводит пресс-служба.

Сам спикер объяснил высокий доход продажей 100% акций ОАО «Северянин». Которые он приобрел еще до того, как стал депутатом.

«Главбух Семинар»
📌 Реклама
Мероприятие
Запись. Актуальные изменения и разъяснения по трудовым отнош
Запись семинара. Длительность 5,5 часов
Андреева Валентина Ивановна
Узнать больше

«Этот источник указан в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2018 год, что подтверждает отсутствие намерения депутата Шапошникова скрывать эти сведения», — сказал Орлов.

По материалам «ТАСС».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить