Мишустин отчитывается перед ГД. Смотрим трансляцию

Отчет Мишустина перед Госдумой. Самое важное в тезисах. А еще — прямая трансляция. Материал дополняется.
- Главная цель работы Правительства — повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижение национальных целей, которые поставил президент.
- Объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил 7,8 трлн руб.
- Уровень государственного долга — 12,3% ВВП. Объем золотовалютных резервов увеличился до 554 млрд долларов.
- Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.
- Медработники — главные герои борьбы за жизни людей во время пандемии.
- Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран.
- Нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса.
- Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза – до 3 млн человек.
- Практика перевода проверок бизнеса в дистанционный формат сохранится.
- Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика.
Также смотрите прямую трансляцию:
Трансляция взята у «РИА Новости».