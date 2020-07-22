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Мишустин отчитывается перед ГД. Смотрим трансляцию

Отчет Мишустина перед Госдумой. Самое важное в тезисах. А еще — прямая трансляция. Материал дополняется.

  • Главная цель работы Правительства — повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижение национальных целей, которые поставил президент.
  • Объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил 7,8 трлн руб.
  • Уровень государственного долга — 12,3% ВВП. Объем золотовалютных резервов увеличился до 554 млрд долларов.
  • Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.
  • Медработники — главные герои борьбы за жизни людей во время пандемии.
  • Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран.
  • Нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавируса.
  • Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза – до 3 млн человек.
  • Практика перевода проверок бизнеса в дистанционный формат сохранится.
  • Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика.

Также смотрите прямую трансляцию:

Трансляция взята у «РИА Новости».

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