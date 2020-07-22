Пять ценностей и главная цель правительства. По мнению Мишустина

Выступая с отчетом о деятельности правительства в ГД, Мишустин сформулировал главную цель правительства. И пять базовых ценностей.

«Мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил президент», — сказал Мишустин.

Он также заявил, что правительство начало работу «исходя из пяти базовых ценностей».

«Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее — работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — сказал Мишустин.

По материалам «РБК»