Эпидемия коронавируса продлится до конца года. Так считает эксперт Роспотребнадзора

В России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится до конца 2020 года.

Такой срок назвал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — сказал он, уточнив, что уже сейчас в Израиле и Испании в день регистрируется по 200-400 новых случаев заражения.

Малеев напомнил, что ежедневно в России выявляется более шести тысяч инфицированных, и эта цифра не может одномоментно упасть до, например, 500 или вырасти до 12 тысяч. В Москве и Подмосковье заражается менее тысячи жителей в день, при этом выписывается значительно больше переболевших. Таким образом накапливается коллективный иммунитет.

«Поэтому как таковой второй волны в Москве может и не быть. Локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны», — уточнил эпидемиолог.

По материалам «Lenta.ru».