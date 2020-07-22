Мишустин назвал общую стимость мер по борьбе с коронавирусом

Общая стоимость мер, принятых в России для борьбы с пандемией коронавируса и её последствиями, — 5,3 трлн рублей, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчёта о работе Правительства.

Депутат Александр Ремезков («Справедливая Россия») спросил, какие меры по стимулированию спроса предпринимает Правительство. По словам Мишустина, приняты беспрецедентные меры поддержки. Общая стоимость мероприятий по борьбе с пандемией — 5,3 трлн рублей. На стимулирование потребительского спроса в том числе направлены выдача средств на детей, кредиты на выплату заработных плат.