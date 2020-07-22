Принят закон о «регуляторных песочницах»

Депутаты Госдумы приняли сегодня в окончательном чтении федеральный закон о экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, так называемых «регуляторных песочницах».

После принятия закона Правительство сможет исключать некоторые обязательные требования к определенной деятельности и определять новые правила в рамках эксперимента.

Изначально предполагалось, что под действие закона подпадут медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, промышленность, строительство, государственные и муниципальные услуги. Но ко второму чтению перечень сфер применения «регуляторных песочниц» решили не ограничивать.

Механизм «регуляторных песочниц» применяется во многих зарубежных странах, отмечается на сайте Госдумы. Первая «песочница» создана в Великобритании в 2016 году. Позже они были успешно внедрены в США, Австралии, Сингапуре, ОАЭ, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Бахрейне, Швейцарии и Канаде. Возможность установления режима «регуляторных песочниц» прорабатывается в Брунее, Китае, Индии, Кении, Мексике, Мозамбике, Нигерии, Пакистане.

Правительство должно до 31 августа утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект» с соответствующим финансированием.