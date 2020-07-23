За съемку в кинотеатре предлагают штрафовать на 100 тыс. рублей

Минкультуры внесло в правительство проект федерального закона, который включает введение запрета на любую съемку фрагментов фильма в кинотеатрах, нарушителям будет грозить штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом журналистам в среду сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Это тоже очень серьезная наша постоянная совместная работа, в том числе с ассоциацией наших отечественных киносетей. Это не просто запрет на осуществление любой съемки, мы привыкли к этим предупреждениям перед каждым фильмом. Люди, которые приходят в кинотеатры, должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тыс. рублей», — цитирует Любимову ТАСС.

Как пояснили в Минкультуры, относительно штрафов министерство подготовило изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно новым положениям на лица, осуществляющие съемку в кинотеатре, должен быть наложен административный штраф в размере 50 тыс. рублей, а за повторное правонарушение — 100 тыс. рублей.