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К 2030 году должно быть не менее 25 миллионов занятых в МСП, включая ИП и самозанятых

Путин определил национальные цели развития страны до 2030 года. В том числе, и в сфере предпринимательства.

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» опубликован на сайте Кремля.

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

  • обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
  • обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;
  • реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
  • реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;
  • увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.

Также он поручил обеспечить стабильный рост доходов населения не ниже уровня инфляции, обеспечение жильем, рост экономики и улучшение качества городской среды.

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