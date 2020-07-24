У двух банков отобрали лицензии, еще у двух — аннулировали

ЦБ отозвал лицензии у двух банков — у московского Народного банка и петербургского «Невастройинвеста».

Среди нарушений у московского банка значатся непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц, а у петербургского сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

По величине активов АО «Народный банк» занимает 297-е место в банковской системе России, а «Невастройинвест» — 340. Оба банка являлись участником системы страхования вкладов.

Еще у двух банков лицензии аннулировали по их просьбе в связи с ликвидацией — у Центрально-Азиатского банка и «Ресурс-траста».