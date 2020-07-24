ЦИК объявил трехдневое голосование в сентябре

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — цитирует Памфилову ТАСС.

ЦИК РФ предложит партиям и кандидатам при многодневных выборах в сентябре этого года создать резерв наблюдателей.

Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет производиться голосование.

Закон о трехдневном голосовании был принят Госдумой на этой неделе. Но его еще не подписал Президент. Однако это не помешало Памфиловой сделать такое заявление.