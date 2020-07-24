Совет Федерации одобрил пакет законов о «регуляторной гильотине»

Сенаторы одобрили пакет законов, реформирующий контрольно-надзорную деятельность в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщила «Парламентская газета». С 1 января 2021 года будут утверждены новые требования к оценке предпринимательской и иной экономической деятельности.

Пакет поправок должен устранить недостатки действующей сегодня системы контроля и надзора, в том числе сократить количество проверок. После вступления закона в силу принципами осуществления госконтроля станет соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, «оперативность и разумность».

Закон не допускает проверки одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устранённых рисков, а не число проведённых проверок и выявленных нарушений.

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Также документ предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит альтернативные форматы, например контрольную закупку, выездные обследования или рейд. Поправки обязывают проводить проверки в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Кроме того, предлагаемая система контрольно-надзорной деятельности устанавливает предельный срок выездной проверки бизнеса в 10 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Второй блок поправок устанавливает обязательные требования к оценке предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии с этими требованиями будут проводить проверки, привлекать к административной ответственности, предоставлять лицензии, аккредитации и иных разрешения.

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Согласно закону, в случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта и предмета регулирования, будут применяться обязательные требования, установленные нормативным правовым актом большей юридической силы. В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта и предмета регулирования, установленных нормативными правовыми актами равной юридической силы, лицо считается добросовестно соблюдающим обязательные требования и не подлежит привлечению к ответственности, если оно обеспечило соблюдение одного из таких обязательных требований.