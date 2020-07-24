Предлагают ввести выплаты по 10 тысяч на детей до 18 лет. Ежемесячно

В ГД предлагают сделать выплаты на детей по 10 000 рублей ежемесячными. С таким предложением выступает «Справеджливая Россия».
Причем, не до 16, а до 18 лет.
«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», — заявил Миронов.
Социолог Михаил Галицкий считает, что такие выплаты необходимы.
«В рамках детского периода формируется психология, взгляды на жизнь. Каким будет вклад в него — таким будет и последующий сценарий. Неуверенность в завтрашнем дне отразится и в будущем, что станет нелегким камнем преткновения. Если в более широком смысле, то обеспечение первоочередных ступеней нужд, согласно таблице Маслоу, непременный признак стабильного и развитого государства», — пояснил Михаил Галицкий.
Предлагать, конечно, можно что угодно. Вот только реализуют ли?
По материалам «ФАН».