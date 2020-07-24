ЦБ вновь обновил рекорд по снижению ключевой ставки. До 4,25%

ЦБ принял решение вновь снизить величину ключевой ставки. Теперь она составляет 4,25% годовых.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2020 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию», — указал ЦБ.

Регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Всем, кто взыскивает проценты по ст. 395 ГК, снова придется пересчитывать.

По материалам «ТАСС».