Открытие авиасообщения, выделение денег на детские выплаты, поддержка безработных. О чем еще говорили в правительстве

Заседание правительства, самое важное в тезисах. Выделение средств на поддержку безработных, на детские выплаты, открытие авиасообщения.

Принято решение о возобновлении авиасообщения. Исходя из принципов взаимности и из эпидситуации.

«С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение наших граждан из-за рубежа» — сказал Мишустин.

Вводится особый порядок в сфере туризма до 31 декабря 2021 года.

«С момента их публикации [постановлений] в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года. По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони» — подчеркнуд Мишустин.

Для некоторых категорий срок возврата меньше.

«Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней» — сказал глава правительства.

Также говорили о компенсации 35% стоимости жилья для молодых семей с детьми, и в первую очередь — для многодетных.

«До конца года на эти цели мы направим 5 млрд рублей. Это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам молодых семей» — сказал Мишустин.

135,5 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми. Втом числе на выплаты для детей от 3 до 7 лет.

«Правительство дополнительно направит 18,5 млрд рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет нуждающимся семьям. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в зависимости от региона».

Затронули и тему здравоохранения.

«Направим около 300 млн рублей на завершение ранее заключённых контрактов в 14 регионах по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Это снизит бумажную нагрузку на врачей. Им будет легче находить записи о пациентах, видеть всю историю болезни. А посетителям медицинских учреждений меньше придётся ждать очереди на приём» — сказал глава правительства.

И о поддержке безработных.

«Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объёме, Правительство предоставит регионам ещё около 20 млрд рублей. Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства» — сказал премьер.

Видео со вступительным словом Мишустина:

По материалам с сайта правительства.