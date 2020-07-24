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Театры начнут работу с середины сентября

Российские театры, возможно, начнут работу с середины сентября. Об этом сказала глава Минкультуры Любимова.



«Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября. Но все, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах», — сказала глава Минкультуры.



Тем временем, Роспотребнадзор рекомендует не показывать в театрах спектакли с массовыми сценами, а также запретить зрителям посещать спектакли и концерты без масок


По материалам «Комсомольской правды».

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