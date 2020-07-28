Минпромторг готовит план работы магазинов и общепита на случай второй волны коронавируса

Минпромторг и Роспотребнадзор разрабатывают план работы магазинов и общепита на случай второй волны пандемии. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности», — цитирует Евтухова ТАСС.

Евтухов отметил, что благодаря принятию различных мер поддержки сейчас в этой сфере нет глобальной цепочки банкротств. Хотя он признал, что часть общепита теряется, поскольку они пострадали больше всех.

При этом, как указал Евтухов, по таким отраслям, как легкая или мебельная, идет восстановление. «Мебель просела более чем на 30%, но по июню — июлю мы видим восстановление и продаж мебели, и производства. Падение уже не такое существенное», — сказал он.