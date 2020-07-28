129 тыс. компаний и ИП уже подали заявление на субсидию по профилактике коронавируса

129 тыс. субъектов МСП уже подали заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19, заявила заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук.

«Правительство выделило дополнительное финансирование для того, чтобы все сотрудники пострадавших предприятий были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а сами помещения — соответствующим образом оборудованы», — пояснила она в эфире программы «Налоги».

Около 500 тыс. организаций и предпринимателей являются потенциальными получателями этой субсидии. 129 тыс. субъектов МСП уже подали заявления — это каждая четвертая компания и ИП.

Эта мера поддержки является разовой и выплачивается в течение месяца. По 15 тыс. руб. начисляется предпринимателям без наемных работников. Если у организации или ИП есть сотрудники, то к указанной сумме прибавляется по 6,5 тыс. руб. на каждого из них. При этом количество работников определяется на основании данных отчетности по состоянию на май 2020 года, которую работодатели направили в Пенсионный фонд до 15 июня.