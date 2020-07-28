129 тыс. компаний и ИП уже подали заявление на субсидию по профилактике коронавируса

Формулы впечатляют - чувствуется рука премьер-министра.Надею...
Вроде, для всех. Только не пойму (никогда этим не пользовали...
Прикиньте по времени, сколько на это уйдет. Ну и умножьте на...
Можно написать в ответ: напишите, пожалуйста, текстом. У мен...
Операции фиксируются однажды, а обобщаются в БУ и НУ по свои...
А чем ИНН не подходит? И цифирек в нем у физиков больше, зна...
Я просто не знаю, чем еще объяснить ваше упорное нежелание у...
"Раздружить" это как? Упростим ситуацию до предела...
Пол указывать особенно необходимо в РСВ... Ведь он может и...
вообще-то про это писали давно. Даже намного раньше нашего у...
ну и по поводу Песковой (ужасов прям про нее не слышала, но ...
и на руки ничего не дадут, а узнать его можно будет в инете ...
главное, что и у нас он теперь есть)
А там держат лишнего человека для управленческого учета?...
У кого есть регламент, все разносится автоматом, без сидений...
@garda, позволю себе ответить Вам, а в Вашем лице всем, так ...
Откуда берутся мажоры? Из воздуха? Мара Багдасарян и старшая...
Обошлось! Мой любимый банк держится с 1990 года!
Вот смотрю я на больничный лист для соцстраха. Данные получа...
Я больше сталкивалась с ситуацией- не сколько нужно кредитны...
Ладно ИННы, но СНИЛСы то чем им для этих целей не угодили? Н...
оригиналы(!!) не предоставляете, только копии!!! Да, все чек...
@Татьяна-Васильевна, спасибо, я примерно также начал делать....
А к 2050 году РФ будет 5-й экономикой мира! Уже 13 лет всё с...
Я вот ИП на 6% с юриками только работаю по безналу. Думаю, д...
Почему такое ограничение? Думаю, что понятие "хороший р...
@pravil_net, у нас с вами, бухгалтеров и финансистов, разные...
давайте примеры без крайних случаев стал инвалидом, умер и т...
а можно поподробнее? у них большие квартиры и на кухне есть ...
В общем случае нет. Хороший родитель может лично и не облада...
высказывания Минтруда: "рост реальных пенсий до 2024......
Этим мои знакомые и аргументируют свое нежелание сортировать...
Да пофигу ПФРу, что ты там себе там себе в трудовую книжку п...