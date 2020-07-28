Субсидирование ипотеки приведет к удорожанию жилья. Так считает Минфин

Минфин предполагает появление пузыря на рынке ипотеки из-за его системного субсидирования. Кроме того, это может привести к росту цен на жилье.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции «Роль капитана в шторм — грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка».

«Вопрос такой, насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, ... мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать. По нашим оценкам совместно с „Дом.РФ“, не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%», — сказал Моисеев.

Он пояснил, что ипотеку должны брать люди, которые могут ее вернуть. Кроме того, замминистра отметил, что субсидирование ипотеки может привести не к увеличению доступности такого кредита, а к росту цен на жилье.

По материалам «РИА Новости».