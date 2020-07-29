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Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в системе

Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в онлайн-системах банка. Информацию о проверке ЦБ в банке комментировать отказались.

Вчера в Telegram-канале Readovka появилась информация о том, что якобы Банк России проводит проверку в отношении кредитной организации после утечки клиентских данных. В сообщении утверждается, что во время проверки ЦБ обнаружил одну из уязвимостей «на одном из онлайн-сервисов банка».

«Эта информация не соответствует действительности. Уязвимостей в онлайн-сервисах банка нет»,— ответили в банке.

По материалам «Коммерсантъ».

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