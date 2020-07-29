Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в системе

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pravil_net Не очень хочется, чтобы топик превращался в обсуждение меня,... Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт

praktic Могут и не отражаться))) Больше Вы мне ничего не можете сказ... Кому и зачем нужен бухгалтерский учёт